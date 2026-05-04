lunes, 4 de mayo de 2026

Secuestran importante cargamento de estupefaciente en San Luis del Palmar

Efectivos Policiales de la Comisaria de Distrito San Luis del Palmar, junto a su brigada de investigación, durante un operativo realizado el sábado 02-05-26 en dicha localidad, secuestraron un total de 24 paquetes de sustancia vegetal compactada y un vehículo automotor.

El procedimiento, lo concretaron en horas de la noche, luego de advertir un vehículo automotor -marca Fiat palio- cuyos ocupantes al notar la presencia policial, descienden del rodado y se dan a la fuga, abandonando el mismo en la vía pública, más precisamente por calle Misiones. Pese al rastrillaje desplegado en el área, no se logró dar con los ocupantes.

Posteriormente, continuando con la línea investigativa, se logró determinar que en interior del rodado se encontraba un total de 24 paquetes rectangulares envueltos en polietileno, conteniendo sustancia vegetal compactada, por lo que se solicitó la colaboración de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, quienes efectuaron el correspondiente tes orientativo, el cual arrojo positivo para Marihuana de máxima pureza, dando un peso total de 24,155 kilogramos de marihuana los cuales fueron secuestrados junto al rodado.

Al respecto, por ante la citada Comisaria se llevan los tramites de rigor con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación en turno.