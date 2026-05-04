Secuestran importante cargamento de estupefaciente en San Luis del Palmar

El procedimiento, lo concretaron
en horas de la noche, luego de advertir un vehículo automotor -marca Fiat
palio- cuyos ocupantes al notar la presencia policial, descienden del rodado y
se dan a la fuga, abandonando el mismo en la vía pública, más precisamente por
calle Misiones. Pese al rastrillaje desplegado en el área, no se logró dar con
los ocupantes.
Posteriormente, continuando con
la línea investigativa, se logró determinar que en interior del rodado se
encontraba un total de 24 paquetes rectangulares envueltos en polietileno,
conteniendo sustancia vegetal compactada, por lo que se solicitó la colaboración
de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, quienes
efectuaron el correspondiente tes orientativo, el cual arrojo positivo para
Marihuana de máxima pureza, dando un peso total de 24,155 kilogramos de
marihuana los cuales fueron secuestrados junto al rodado.
Al respecto, por ante la citada
Comisaria se llevan los tramites de rigor con intervención de la Unidad Fiscal
de Investigación en turno.