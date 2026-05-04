lunes, 4 de mayo de 2026

En recorridas de prevención la policía recuperó una bicicleta robada días atrás

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria Decima, en horas de la mañana de ayer 03-05-26, momentos en que se hallaban realizando tareas de prevención, mas precisamente por cercanías del INCA, observaron entre las malezas una bicicleta abandonada.

Por tal motivo, de manera inmediata procedieron al secuestro preventivo de la misma -siendo rodado 29- , la cual -tras las primeras averiguaciones realizadas- se logró determinar que se trataría de la denunciada como austrida días atrás.

El rodado secuestrado fue trasladado hasta la citada comisaría a fin de continuar con las diligencias correspondientes del caso.