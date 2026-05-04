lunes, 4 de mayo de 2026

La Policía demoró a dos personas y recuperó elementos sustraídos

Efectivos policiales de la Comisaría 14º Urbana, en la noche de ayer 03-04-26, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar elementos recientemente sustraídos y la demora de los presuntos autores del hecho.

El procedimiento lo realizaron pasadas las 21:30 horas, luego de tomar conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911 sobre la sustracción de dos mesas tipo tablón, un banco de madera y cuatro caballetes que se encontraban en un inmueble en el barrio Dr. Montaña,

Ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación e intensificaron los patrullajes por la zona, logrando hallar y recuperar en cercanías del “Puente Negro” los elementos sustraídos ocultos entre la vegetación existente bajo el puente, así mismo procedieron a la demora de los presuntos autores, tratándose de dos hombres mayores de edad.

Al respecto, los demorados junto a lo recuperado fue trasladado a la citada dependencia policial con intervención de la autoridad judicial correspondiente, en tanto se prosiguen con las diligencias del caso.