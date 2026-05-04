La Policía demoró a dos personas y recuperó elementos sustraídos

El procedimiento lo realizaron
pasadas las 21:30 horas, luego de tomar conocimiento a través del Sistema
Integral de Seguridad 911 sobre la sustracción de dos mesas tipo tablón, un
banco de madera y cuatro caballetes que se encontraban en un inmueble en el
barrio Dr. Montaña,
Ante tal circunstancia y de forma
inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación e
intensificaron los patrullajes por la zona, logrando hallar y recuperar en
cercanías del “Puente Negro” los elementos sustraídos ocultos entre la vegetación
existente bajo el puente, así mismo procedieron a la demora de los presuntos
autores, tratándose de dos hombres mayores de edad.
Al respecto, los demorados junto
a lo recuperado fue trasladado a la citada dependencia policial con
intervención de la autoridad judicial correspondiente, en tanto se prosiguen
con las diligencias del caso.