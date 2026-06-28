En diferentes procedimientos la Policía secuestró elementos de dudosa procedencia y demoró a cinco personas

El primer procedimiento se concreto pasada la medianoche,
cuando los citados efectivos se encontraban en la intersección de las Avenidas
Maipú y Teniente Ibañez, donde visualizaron e identificaron a un hombre de 29
años de edad, quien entre sus pertenencias llevaba una batería de automóvil y
un caloventor, los cuales no supo acreditar su procedencia, por lo que fue
demorado.
También, continuando con sus labores por calle Necochea a la
altura 3900 aproximadamente, cerca de las 01:00 horas, demoraron a un joven de
25 años de edad, quien trasladaba seis caños – de pvc, de 40”- los cuales no
pudo acreditar fehacientemente la propiedad de los mismos.
Posteriormente, siendo las 03:20 horas, hallándose por
calles Las Heras y Santa Rosa, el personal diviso a una persona observando el
interior de los vehículos estacionados, procediendo a su identificación,
resultando ser un hombre de 48 años de edad y tras las primeras averiguaciones,
resulto poseer antecedentes policiales por delitos contras la propiedad, siendo
demorado.
De igual forma, alrededor de las 03:45 horas, circunstancias
en que los uniformados recorrían las calles Cabral y Mexico, demoraron e
identificaron a un hombre de 33 años de edad, el cual se encontraba merodeando
la zona sin poder justiciar su accionar en el lugar, además, luego de las
correspondientes averiguaciones, el mismo resulto poseer un pedido de
localización activo.
Por último, en la tarde de hoy 28-06-26, los policías se
encontraban por calle Aconcagua entre Avenida Maipú y calle Los Atacamas, donde
identificaron y demoraron a un joven de 23 años de edad, quien, luego de las
averiguaciones pertinentes, resulto poseer pedido de localización activo y
antecedentes policiales.
Los demorados junto a lo secuestrado, fueron trasladados a las comisarias jurisdiccionales donde se continuaron con los tramites de rigor en cada caso.