domingo, 28 de junio de 2026

En diferentes procedimientos la Policía secuestró elementos de dudosa procedencia y demoró a cinco personas

Durante la madrugada de la víspera, efectivos policiales del Comando Patrulla -Movil y Motorizada- realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, secuestraron varias cosas de dudosa procedencia y demoraron a cinco hombres, resultando algunos de ellos con antecedentes policiales y pedidos de localización activos.

El primer procedimiento se concreto pasada la medianoche, cuando los citados efectivos se encontraban en la intersección de las Avenidas Maipú y Teniente Ibañez, donde visualizaron e identificaron a un hombre de 29 años de edad, quien entre sus pertenencias llevaba una batería de automóvil y un caloventor, los cuales no supo acreditar su procedencia, por lo que fue demorado.

También, continuando con sus labores por calle Necochea a la altura 3900 aproximadamente, cerca de las 01:00 horas, demoraron a un joven de 25 años de edad, quien trasladaba seis caños – de pvc, de 40”- los cuales no pudo acreditar fehacientemente la propiedad de los mismos.

Posteriormente, siendo las 03:20 horas, hallándose por calles Las Heras y Santa Rosa, el personal diviso a una persona observando el interior de los vehículos estacionados, procediendo a su identificación, resultando ser un hombre de 48 años de edad y tras las primeras averiguaciones, resulto poseer antecedentes policiales por delitos contras la propiedad, siendo demorado.

De igual forma, alrededor de las 03:45 horas, circunstancias en que los uniformados recorrían las calles Cabral y Mexico, demoraron e identificaron a un hombre de 33 años de edad, el cual se encontraba merodeando la zona sin poder justiciar su accionar en el lugar, además, luego de las correspondientes averiguaciones, el mismo resulto poseer un pedido de localización activo.

Por último, en la tarde de hoy 28-06-26, los policías se encontraban por calle Aconcagua entre Avenida Maipú y calle Los Atacamas, donde identificaron y demoraron a un joven de 23 años de edad, quien, luego de las averiguaciones pertinentes, resulto poseer pedido de localización activo y antecedentes policiales.

Los demorados junto a lo secuestrado, fueron trasladados a las comisarias jurisdiccionales donde se continuaron con los tramites de rigor en cada caso.