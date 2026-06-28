Paso de los Libres: Detienen a un hombre por narcomenudeo

En la jornada de hoy 28-06-26, efectivos policiales de la División Drogas Peligrosas y Crimen Organizado junto a sus pares de las distintas -D.I.C.-División de Investigación Criminal, Grupo Táctico Operacional (G.T.O.), dependientes de la Unidad Regional IVº Paso de los Libres, en relación a una causa judicial que se investiga por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes, diligenciaron una orden de allanamiento, secuestraron varias cosas y detuvieron a un hombre.
El oficio judicial fue
diligenciado en una vivienda ubicada en el Barrio Caa Guazú de la citada
Ciudad, donde bajo las formalidades legales, procedieron al secuestro de dos
teléfonos celulares – marca Samsung- y también un hombre – de 59 años de edad-
fue detenido, presuntamente vinculado al hecho.
La persona junto a lo secuestrado
fue puesto a disposición de las autoridades judiciales intervinientes y
trasladados a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de
rigor.