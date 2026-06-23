martes, 23 de junio de 2026

La Policía recuperó un celular robado, hay un demorado

En horas de la medianoche de hoy 23-06-26, efectivos policiales del Comando Patrulla Jurisdiccional, realizando recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas, procedieron a la demora de un hombre.

El procedimiento se concretó en circunstancias en que los citados efectivos se encontraban en intersección de Av. Cazadores Correntinos y calle Las Piedras de nuestra Ciudad, donde habrían divisado a un hombre que se encontraba observando los vehículos estacionados en la vía pública.

Ante tal situación, se procedió a la demora para su identificación, siendo mayor de edad y quien no supo justificar su presencia ni accionar en el lugar, además, entre sus pertenencias llevaba un teléfono celular- presumiblemente de dudosa procedencia- posteriormente y siguiendo la línea investigativa se pudo determinar que el dispositivo se encontraría presuntamente relacionado a un hecho delictivo que se investiga. 

El demorado junto a lo secuestrado, fueron trasladados a la comisaria jurisdiccional donde se prosiguen con las distintas diligencias de rigor.