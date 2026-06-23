La Policía recuperó un celular robado, hay un demorado

El procedimiento se concretó en
circunstancias en que los citados efectivos se encontraban en intersección de
Av. Cazadores Correntinos y calle Las Piedras de nuestra Ciudad, donde habrían
divisado a un hombre que se encontraba observando los vehículos estacionados en
la vía pública.
Ante tal situación, se procedió a
la demora para su identificación, siendo mayor de edad y quien no supo
justificar su presencia ni accionar en el lugar, además, entre sus pertenencias
llevaba un teléfono celular- presumiblemente de dudosa procedencia- posteriormente
y siguiendo la línea investigativa se pudo determinar que el dispositivo se
encontraría presuntamente relacionado a un hecho delictivo que se
investiga.
El demorado junto a lo
secuestrado, fueron trasladados a la comisaria jurisdiccional donde se
prosiguen con las distintas diligencias de rigor.