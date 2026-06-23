martes, 23 de junio de 2026

Hallan sin vida al peón rural que era intensamente buscado en un arroyo

La víctima, identificada como Manuel Vega, desapareció mientras intentaba cruzar el caudal a caballo.

Luego de varias horas de intenso trabajo coordinado, las fuerzas de seguridad hallaron sin vida a Manuel Vega, el peón rural que permanecía desaparecido desde la mañana.

El trágico hecho ocurrió cuando Vega intentaba cruzar a caballo el arroyo Barrancas, en las inmediaciones de la estancia Los Pastizales, ubicada en la Cuarta Sección de la localidad de Sauce.

Tras reportarse la desaparición, se montó de inmediato un amplio despliegue en el sector donde el trabajador había sido visto por última vez. Del operativo participaron de manera conjunta: efectivos de la Policía Rural y Ecológica, Personal de la Comisaría Distrito Sauce, bomberos voluntarios y personal de Recursos Naturales

Finalmente, los equipos de rescate lograron localizar el cuerpo del trabajador rural en las aguas del arroyo.

Los restos de Vega fueron trasladados al hospital local, donde serán examinados por el médico policial para determinar de forma fehaciente las causas del fallecimiento y esclarecer las circunstancias exactas del accidente.

La noticia del hallazgo generó una profunda conmoción entre familiares, compañeros de trabajo y vecinos de la zona rural, quienes desde las primeras horas de la jornada seguían con esperanza el minuto a minuto del rescate. 

Fuente: www.radiodos.com.ar