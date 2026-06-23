Hallan sin vida al peón rural que era intensamente buscado en un arroyo

Luego de varias horas de intenso trabajo coordinado, las
fuerzas de seguridad hallaron sin vida a Manuel Vega, el peón rural que
permanecía desaparecido desde la mañana.
El trágico hecho ocurrió cuando Vega intentaba cruzar a
caballo el arroyo Barrancas, en las inmediaciones de la estancia Los
Pastizales, ubicada en la Cuarta Sección de la localidad de Sauce.
Tras reportarse la desaparición, se montó de inmediato un
amplio despliegue en el sector donde el trabajador había sido visto por última
vez. Del operativo participaron de manera conjunta: efectivos de la Policía
Rural y Ecológica, Personal de la Comisaría Distrito Sauce, bomberos
voluntarios y personal de Recursos Naturales
Finalmente, los equipos de rescate lograron localizar el
cuerpo del trabajador rural en las aguas del arroyo.
Los restos de Vega fueron trasladados al hospital local,
donde serán examinados por el médico policial para determinar de forma
fehaciente las causas del fallecimiento y esclarecer las circunstancias exactas
del accidente.
La noticia del hallazgo generó una profunda conmoción entre
familiares, compañeros de trabajo y vecinos de la zona rural, quienes desde las
primeras horas de la jornada seguían con esperanza el minuto a minuto del
rescate.
Fuente: www.radiodos.com.ar