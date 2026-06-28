Tras un rápido accionar la Policía recuperó una motocicleta robada

Según la información obtenida por los uniformados, el
ilícito habría ocurrido por calle Julio Amezaga a la altura 2.200
aproximadamente, donde un hombre mayor de edad, resulto víctima de la
sustracción de una motocicleta – marca YBR 125cc. -, por lo que rápidamente se
iniciaron las pesquisas al respecto.
En este contexto, siguiendo la línea investigativa, los
citados efectivos fueron alertados por un transeúnte, de que en inmediaciones
del Barrio CO.TE.CAR de la citada ciudad, habría personas desarmando una
motocicleta, por lo que se dirigieron de manera inmediata y al llegar
visualizaron el rodado abandonado en la zona, procediendo al secuestro
preventivo, el cual, tras las correspondientes averiguaciones, resulto ser el
denunciado como sustraída, también, lograron identificar a un joven menor de
edad, quien estaría sindicado como presunto autor.
La motocicleta recuperada fue puesta a disposición de la
Unidad Fiscal interviniente y trasladada a la citada dependencia, donde se
continuaron con los tramites de rigor.