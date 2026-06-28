domingo, 28 de junio de 2026

Tras un rápido accionar la Policía recuperó una motocicleta robada

En la víspera, efectivos policiales de la Comisaría Distrito Primera de Paso de los Libres luego de tomar conocimiento de un hecho delictivo, tras realizar distintas labores investigativas, recuperaron una motocicleta e identificaron al presunto autor.

Según la información obtenida por los uniformados, el ilícito habría ocurrido por calle Julio Amezaga a la altura 2.200 aproximadamente, donde un hombre mayor de edad, resulto víctima de la sustracción de una motocicleta – marca YBR 125cc. -, por lo que rápidamente se iniciaron las pesquisas al respecto.

En este contexto, siguiendo la línea investigativa, los citados efectivos fueron alertados por un transeúnte, de que en inmediaciones del Barrio CO.TE.CAR de la citada ciudad, habría personas desarmando una motocicleta, por lo que se dirigieron de manera inmediata y al llegar visualizaron el rodado abandonado en la zona, procediendo al secuestro preventivo, el cual, tras las correspondientes averiguaciones, resulto ser el denunciado como sustraída, también, lograron identificar a un joven menor de edad, quien estaría sindicado como presunto autor.

La motocicleta recuperada fue puesta a disposición de la Unidad Fiscal interviniente y trasladada a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.