jueves, 23 de julio de 2026

Allanamiento en Empedrado: La Policía secuestró 12 plantines de marihuana

En la víspera, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Empedrado, en el marco de actuaciones judiciales que se investigan por – supuesta Infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes-, tras realizar una amplia labor investigativa, diligenciaron una orden de allanamiento y secuestraron doce plantines de marihuana.

El mandato judicial fue diligenciado, en una vivienda ubicada por calle Mendoza y 9 de Julio de la citada localidad, lugar donde los citados efectivos hallaron plantines de origen vegetal, los cuales bajo las formalidades legales fueron secuestrados y posteriormente, tras el correspondiente test orientativo, resultaron positivos para cannabis sativa – marihuana.

Lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites al respecto.