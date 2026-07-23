Allanamiento en Empedrado: La Policía secuestró 12 plantines de marihuana

En la víspera, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Empedrado, en el marco de actuaciones judiciales que se investigan por – supuesta Infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes-, tras realizar una amplia labor investigativa, diligenciaron una orden de allanamiento y secuestraron doce plantines de marihuana.
El mandato judicial fue
diligenciado, en una vivienda ubicada por calle Mendoza y 9 de Julio de la
citada localidad, lugar donde los citados efectivos hallaron plantines de
origen vegetal, los cuales bajo las formalidades legales fueron secuestrados y
posteriormente, tras el correspondiente test orientativo, resultaron positivos
para cannabis sativa – marihuana.
Lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites al respecto.