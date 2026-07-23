jueves, 23 de julio de 2026

Itatí: La Policía recuperó varios elementos robados

En horas de la siesta de hoy 23-07-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Itati, en el marco de actuaciones judiciales que se investigan por – supuesto robo- con la intervención de la Unidad Fiscal, tras amplias labores realizadas, lograron hallar y recuperar varias cosas presuntamente vinculada al hecho.

La investigación dio inicio, luego de que los citados efectivos tomaron conocimiento de la sustracción de varios elementos del interior de un establecimiento educativo, y tras diversas diligencias investigativas, los llevo hasta el barrio 9 de julio de la citada localidad, donde, alrededor de las 15:00 horas, por zonas de espesa vegetación lograron hallar y secuestrar dos termos – marcas Stanley y Termolar-, dos alargues y dos jarras eléctricas – marcas Azana y Philips-, los cuales, tras las correspondientes averiguaciones, resultaron ser los denunciados como sustraídos.

Lo recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.