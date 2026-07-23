Itatí: La Policía recuperó varios elementos robados

La investigación dio inicio,
luego de que los citados efectivos tomaron conocimiento de la sustracción de
varios elementos del interior de un establecimiento educativo, y tras diversas
diligencias investigativas, los llevo hasta el barrio 9 de julio de la citada
localidad, donde, alrededor de las 15:00 horas, por zonas de espesa vegetación
lograron hallar y secuestrar dos termos – marcas Stanley y Termolar-, dos
alargues y dos jarras eléctricas – marcas Azana y Philips-, los cuales, tras
las correspondientes averiguaciones, resultaron ser los denunciados como
sustraídos.
Lo recuperado fue puesto a
disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se
prosiguieron con los tramites de rigor.