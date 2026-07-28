martes, 28 de julio de 2026

Allanamientos en Curuzú Cuatiá: Secuestran motopartes y elementos robados

En horas de la noche de ayer 27-07-26, efectivos policiales de la Comisaría 1º de Distrito Curuzú Cuatiá, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, junto a sus pares de la Comisaria 1º, División de Investigación Criminal- DIC- y Grupo Táctico Operativo -GTO- de Mercedes, División de Investigación Criminal- DIC- Curuzú Cuatiá y personal policial de Mariano I. Loza, en el marco de un legajo de investigación que se encuentra en trámite, tras diligenciar dos órdenes de allanamientos, secuestraron cosas que interesarían en la causa.

Los distintos trabajos de investigación desplegados, llevó a los policías a diligenciar dos órdenes de allanamientos, el primero se diligencio en un domicilio ubicado en inmediaciones de las calles Misiones y Buenos Aires de la localidad de Mariano I. Loza, arrojando resultado negativo.

Continuando con el mandato judicial, el segundo se concretó en una finca ubicada en inmediaciones de las calles Sargento Cabral y Misiones de la citada Ciudad, donde se procedió al secuestro de un cuadro de motocicleta, un motor desarmado de motocicleta - marca Zanella-, una rueda llanta deportiva con cubierta, dos asientos, dos amortiguadores y repuestos varios que tendrían relación al hecho investigado.

Por tal motivo, los elementos secuestrados fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.