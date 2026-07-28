Allanamientos en Curuzú Cuatiá: Secuestran motopartes y elementos robados

Los distintos trabajos de
investigación desplegados, llevó a los policías a diligenciar dos órdenes de
allanamientos, el primero se diligencio en un domicilio ubicado en
inmediaciones de las calles Misiones y Buenos Aires de la localidad de Mariano
I. Loza, arrojando resultado negativo.
Continuando con el mandato
judicial, el segundo se concretó en una finca ubicada en inmediaciones de las
calles Sargento Cabral y Misiones de la citada Ciudad, donde se procedió al
secuestro de un cuadro de motocicleta, un motor desarmado de motocicleta -
marca Zanella-, una rueda llanta deportiva con cubierta, dos asientos, dos
amortiguadores y repuestos varios que tendrían relación al hecho investigado.
Por tal motivo, los elementos secuestrados fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.