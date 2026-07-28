Saladas: Durante un control vehicular la Policía recuperó una moto robada, hay un demorado

El procedimiento se concretó,
cuando los citados efectivos se encontraban realizando sus tareas de contralor
por Ruta Nacional Nº 118, circunstancias en que, al momento de detener la
marcha de un vehículo, desde su interior una persona salió huyendo rápidamente
hacia la zona boscosa en las inmediaciones, resultando que el rodado trasladaba
en su interior una motocicleta – marca Cerro CE 110cc.-, la cual, tras las
primeras averiguaciones, se hallaba con pedido de secuestro activo por
encontrarse denunciada como sustraída, además, en el lugar también se
encontraba un segundo hombre mayor de edad, el cual estaría presuntamente
vinculado al hecho que se investiga, por lo que fue aprehendido.
En tanto se continúan con las
diversas labores investigativas a fin de lograr la aprehensión del otro
involucrado, quien ya se encuentra identificado por la justicia.
Al respecto, la motocicleta recuperada junto al aprehendido fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.