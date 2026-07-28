martes, 28 de julio de 2026

Saladas: Durante un control vehicular la Policía recuperó una moto robada, hay un demorado

El domingo 26-07-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Primera de Saladas realizando un control vehicular e identificación de personas, tras identificar a un vehículo automotor, secuestraron una motocicleta que estaba siendo trasladada en el interior del mismo y la cual resulto hallarse denunciada como sustraída, además, un hombre fue aprehendido.

El procedimiento se concretó, cuando los citados efectivos se encontraban realizando sus tareas de contralor por Ruta Nacional Nº 118, circunstancias en que, al momento de detener la marcha de un vehículo, desde su interior una persona salió huyendo rápidamente hacia la zona boscosa en las inmediaciones, resultando que el rodado trasladaba en su interior una motocicleta – marca Cerro CE 110cc.-, la cual, tras las primeras averiguaciones, se hallaba con pedido de secuestro activo por encontrarse denunciada como sustraída, además, en el lugar también se encontraba un segundo hombre mayor de edad, el cual estaría presuntamente vinculado al hecho que se investiga, por lo que fue aprehendido.

En tanto se continúan con las diversas labores investigativas a fin de lograr la aprehensión del otro involucrado, quien ya se encuentra identificado por la justicia.

Al respecto, la motocicleta recuperada junto al aprehendido fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.