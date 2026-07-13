Alvear: La Policía recuperó una moto robada

Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Segunda de Virasoro, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar una motocicleta denunciada como sustraída.
El procedimiento lo realizaron luego de tomar
conocimiento de la sustracción de una motocicleta -marca Corven modelo Energy
110c.c-, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías
iniciaron un intenso trabajo de investigación e intensificaron los patrullajes
por la zona, logrando hallar y recuperar el rodado sustraído.
Lo recuperado fue puesto a disposición de la
autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial,
donde se prosigue con los trámites que corresponden.