lunes, 13 de julio de 2026

Alvear: La Policía recuperó una moto robada

Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Segunda de Virasoro, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar una motocicleta denunciada como sustraída.

El procedimiento lo realizaron luego de tomar conocimiento de la sustracción de una motocicleta -marca Corven modelo Energy 110c.c-, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación e intensificaron los patrullajes por la zona, logrando hallar y recuperar el rodado sustraído.

Lo recuperado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.