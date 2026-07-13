Tras tareas investigativas la Policía recuperó una moto robada

Efectivos policiales de la Dirección de Investigación Criminal -D.I.C-, en el marco de las tareas investigativas en relación un hecho delictivo, lograron recuperar un rodado que había sido denunciado como sustraído días atrás.
El procedimiento lo concretaron tras una
minuciosa investigación y búsqueda, lo que permitió a los investigadores en
calle Amado Bompland, en cercanías del río Paraná, hallar escondida entre los
pastizales una motocicleta -marca Honda modelo Wave 110c.c-, la cual registraba
pedido de secuestro por haber sido denunciada como sustraída en jurisdicción de
la Comisaría Vigésimo Segunda Urbana.
El rodado recuperado fue secuestrado y puesto a
disposición de la autoridad judicial interviniente, continuándose en la citada
dependencia policial con las diligencias de rigor.