Santo Tomé: La Policía demoró a un hombre y recuperó un radiograbador sustraído recientemente

El procedimiento se concretó pasadas las 22:00
horas, cuando citados efectivos realizaban recorridas preventivas y observaron
a dos sujetos trasladando elementos de dudosa procedencia, quienes, al advertir
la presencia policial, uno de ellos, emprende la huida a pie, mientras que el
otro sujeto, fue identificado y demorado, tratándose de un hombre de 33 años de
edad, además procedieron al secuestro de un radiograbador, el cual se
encontraba en poder del mismo, y tras las primeras averiguaciones, habría sido
sustituido recientemente.
El demorado junto al elemento recuperado fueron
puestos a disposición de la fiscalía de turno, en tanto, en la citada
dependencia policial se prosigue con los tramites del caso.