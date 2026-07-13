lunes, 13 de julio de 2026

Santo Tomé: La Policía demoró a un hombre y recuperó un radiograbador sustraído recientemente

En horas de la noche de ayer 12-07-26, efectivos policiales de la Comisaría Distrito Segunda de Santo Tomé, en momentos que se encontraban en sus labores de prevención, lograron demorar a un hombre y recuperar un elemento recientemente sustraído.

El procedimiento se concretó pasadas las 22:00 horas, cuando citados efectivos realizaban recorridas preventivas y observaron a dos sujetos trasladando elementos de dudosa procedencia, quienes, al advertir la presencia policial, uno de ellos, emprende la huida a pie, mientras que el otro sujeto, fue identificado y demorado, tratándose de un hombre de 33 años de edad, además procedieron al secuestro de un radiograbador, el cual se encontraba en poder del mismo, y tras las primeras averiguaciones, habría sido sustituido recientemente.

El demorado junto al elemento recuperado fueron puestos a disposición de la fiscalía de turno, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites del caso.