viernes, 10 de julio de 2026

Así será el dispositivo de seguridad por la 126° Peregrinación de San Luis del Palmar a Itatí

Con motivo de la 126º Peregrinación de la Comunidad Religiosa de San Luis del Palmar hacia la Basílica de Nuestra Señora de Itatí, que se desarrollará del 11 al 18 de julio de 2026, bajo el lema "La Fe que Camina Ayuda al Hermano", el Ministerio de Seguridad, la Subsecretaría de Seguridad y la Policía de Corrientes implementarán un amplio dispositivo de prevención y seguridad.

El operativo contará con la participación de más de 800 efectivos policiales, móviles, motocicletas y recursos logísticos de distintas dependencias de la Policía de Corrientes, con el apoyo de Fuerzas Federales y organismos provinciales y municipales, para brindar seguridad a los peregrinos y ordenar la circulación vehicular durante todo el recorrido.

La peregrinación partirá de San Luis del Palmar el lunes 13 de julio a las 08:00 horas, arribará a Itatí el martes 14, permanecerá allí durante los actos centrales de la Coronación Pontificia de Nuestra Señora de Itatí y emprenderá el regreso el 17 de julio, finalizando en San Luis del Palmar el 18 de julio.

Como parte del operativo se implementará un Plan Integral de Salud Equina (PISE), mediante controles veterinarios fijos y móviles destinados a garantizar el bienestar de los caballos que participan de la peregrinación.

Redireccionamiento del tránsito

- Desde el 12 al 18 de julio, los camiones de más de 3.500 kg y colectivos de larga distancia serán desviados por la Ruta Nacional N.º 118, evitando su circulación por el tramo de la Ruta Nacional N.º 12 utilizado por los peregrinos.

- Los días 13 y 17 de julio, entre las 19:00 y las 07:00 horas, se restringirá la circulación de vehículos particulares en el recorrido de la peregrinación, excepto para residentes y vehículos autorizados.

- Se instalarán controles fijos y móviles en los principales accesos y cruces de rutas para informar a los conductores, ordenar el tránsito y realizar controles preventivos.

La Policía de Corrientes solicita a peregrinos y conductores respetar las indicaciones del personal policial, circular con extrema precaución, cumplir las normas de tránsito y colaborar para garantizar el normal desarrollo de esta tradicional manifestación de fe.