viernes, 10 de julio de 2026

Golpe al narcomenudeo en Paso de los Libres: Secuestran envoltorios de marihuana y dinero, hay seis personas detenidas

En la mañana de ayer 09-07-26, efectivos policiales de la División Drogas Peligrosas junto a sus pares de la División Canes K9, Grupo Táctico Operacional -G.T.O.- y Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M.-, todos dependientes de la Unidad Regional IVº Paso de los Libres, y con la participación del personal de la Comisaria Distrito Primera, Segunda y de la Comisaria de la Mujer y el Menor, en el marco de una causa que se investiga por – supuesta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes-, diligenciaron dos ordenes de allanamiento donde secuestraron varias cosas y aprehendieron a seis personas.

El primer mandato judicial fue realizado en una vivienda ubicada en el Barrio Facundo Quiroga de la citada localidad, donde bajo las formalidades procedieron al secuestro de un teléfono celular, dinero en efectivo, cinco envoltorios de una sustancia de origen vegetal, la cual, tras el correspondiente test orientativo arrojo resultado positivo para marihuana, por lo que, se procedió a la aprehensión de tres personas – un hombre y dos mujeres-, de 24, 27 y 63 años de edad.     

De igual forma, el siguiente oficio judicial fue llevado a cabo en un inmueble ubicado en la Quinta Sección Ombucito, donde secuestraron varias cosas, entre ellas, tres teléfonos celulares, dinero en efectivo y doce envoltorios de sustancias de origen vegetal, los cuales, luego del narco test correspondiente, resultó positivo para marihuana, también, en el lugar tres personas fueron aprehendidas, - dos hombres y una mujer-, de 52, 30 y 21 años de edad.

Al respecto, los aprehendidos junto a lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladados a la dependencia jurisdiccional, donde prosiguieron con los tramites de rigor.