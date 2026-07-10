Golpe al narcomenudeo en Paso de los Libres: Secuestran envoltorios de marihuana y dinero, hay seis personas detenidas

El primer mandato judicial fue
realizado en una vivienda ubicada en el Barrio Facundo Quiroga de la citada
localidad, donde bajo las formalidades procedieron al secuestro de un teléfono
celular, dinero en efectivo, cinco envoltorios de una sustancia de origen
vegetal, la cual, tras el correspondiente test orientativo arrojo resultado
positivo para marihuana, por lo que, se procedió a la aprehensión de tres
personas – un hombre y dos mujeres-, de 24, 27 y 63 años de edad.
De igual forma, el siguiente
oficio judicial fue llevado a cabo en un inmueble ubicado en la Quinta Sección
Ombucito, donde secuestraron varias cosas, entre ellas, tres teléfonos
celulares, dinero en efectivo y doce envoltorios de sustancias de origen vegetal,
los cuales, luego del narco test correspondiente, resultó positivo para
marihuana, también, en el lugar tres personas fueron aprehendidas, - dos
hombres y una mujer-, de 52, 30 y 21 años de edad.
Al respecto, los aprehendidos junto a lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladados a la dependencia jurisdiccional, donde prosiguieron con los tramites de rigor.