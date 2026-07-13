Brutal pelea entre mujeres a la salida de un boliche: Una chica está internada tras recibir una patada en la cabeza

Una joven está internada luego de sufrir una paliza en la salida de un boliche ubicado en zona de Costanera Sur. La chica, aún conmocionada por los golpes, fue además protagonista de un siniestro vial cuando volvía a su casa. En el enfrentamiento, recibió una patada en la cabeza de una de las agresoras que estaría perfectamente identificada.
Una joven identificada con el
nombre de Leila fue víctima de una golpiza afuera del boliche Tampa en zona de
Costanera Sur.
Otras dos mujeres le patearon y
pisaron la cabeza mientras estaba tirada en el suelo.
Después de esta agresión la chica
volvía a su casa, mareada, en shock, y sufrió un siniestro de tránsito, un
choque.
El resultado es grave: Leila
debió ser internada en terapia.
De acuerdo a versiones, la
principal agresora sería otra joven identificada como Fátima M.
Otras dos agresoras se llamarían
Evelyn y Camila. También golpearon a otra mujer.
Fuente: www.radiodos.com.ar