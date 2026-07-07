Curuzú Cuatiá: Allanamientos por presunta tenencia y distribución de pornografía infantil, hay varios elementos secuestrados

En horas de la tarde del viernes 03-06-26, efectivos policiales de la división investigación criminal de Curuzú Cuatia, en el marco de una investigación por presunta tenencia y/o distribución de material de pornografía infantil, y con intervención de la autoridad judicial competente, llevaron adelante dos allanamientos simultáneos en distintos domicilios del barrio Villa del Parque de esa ciudad.
Los distintos trabajos
investigativos llevo a los efectivos a diligenciar dos órdenes de allanamientos
en diferentes domicilios del citado barrio, durante los procedimientos, los
efectivos procedieron al secuestro de diversos equipos tecnológicos, elementos
considerados de interés para la causa, los cuales serán sometidos a las
correspondientes pericias informáticas a fin de determinar su contenido y su
posible vinculación con el hecho investigado.
Los elementos secuestrados fueron
puestos a disposición del magistrado interviniente, en tanto, se continúan con
distintas diligencias y trabajos investigativos a fin de lograr el
esclarecimiento del hecho.