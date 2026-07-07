Demoran a un hombre por merodeo

En la jornada de sábado 04-07-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº4 - G.R.I.M IV-, momentos en que realizaban recorridas de prevención, lograron la demora de una persona.
El procedimiento, se concretó cerca de
las 01:00 horas, en inmediaciones de la Av. Raul Alfonsin y calle Francia de
esta Ciudad, donde identificaron y
demoraron a un hombre -de 22
años de edad-, quien, se encontraba observando los domicilios y
vehículos estacionados en la vía pública, no pudiendo justificar su presencia
en el lugar.
El demorado fue trasladado a la comisaria jurisdiccional donde se continuaron con los trámites pertinentes.