martes, 7 de julio de 2026

Demoran a un hombre por merodeo

En la jornada de sábado 04-07-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº4 - G.R.I.M IV-, momentos en que realizaban recorridas de prevención, lograron la demora de una persona.

El procedimiento, se concretó cerca de las 01:00 horas, en inmediaciones de la Av. Raul Alfonsin y calle Francia de esta Ciudad, donde identificaron y demoraron a un hombre -de 22 años de edad-, quien, se encontraba observando los domicilios y vehículos estacionados en la vía pública, no pudiendo justificar su presencia en el lugar.

El demorado fue trasladado a la comisaria jurisdiccional donde se continuaron con los trámites pertinentes. 