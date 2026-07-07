Demoran a un joven por merodeo

En la jornada del domingo 05-07-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº3 - G.R.I.M III-, momentos en que realizaban recorridas de prevención, lograron la demora de una persona que se encontraba merodeando.
El procedimiento, se concretó
pasadas las 08:00 horas, en inmediaciones de la Av. Gobernador Pujol y calle
Rolon de esta Ciudad, donde identificaron y demoraron a un hombre -de 26 años
de edad-, quien, se encontraba observando los domicilios y vehículos estacionados
en la vía pública, no pudiendo justificar su presencia en el lugar.
El demorado fue trasladado a la
comisaria jurisdiccional donde se continuaron con los trámites
pertinentes.