martes, 7 de julio de 2026

Demoran a un joven por merodeo

En la jornada del domingo 05-07-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº3 - G.R.I.M III-, momentos en que realizaban recorridas de prevención, lograron la demora de una persona que se encontraba merodeando.

El procedimiento, se concretó pasadas las 08:00 horas, en inmediaciones de la Av. Gobernador Pujol y calle Rolon de esta Ciudad, donde identificaron y demoraron a un hombre -de 26 años de edad-, quien, se encontraba observando los domicilios y vehículos estacionados en la vía pública, no pudiendo justificar su presencia en el lugar.

El demorado fue trasladado a la comisaria jurisdiccional donde se continuaron con los trámites pertinentes.