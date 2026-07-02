jueves, 2 de julio de 2026

Demoran a cazadores furtivos en Paso de los Libres

El martes 30-06-26, efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Paso de los Libres, en el marco de actuaciones judiciales por supuesta depredación de fauna e infracción a la Ley Nacional N.º 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre, con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, concretaron un importante procedimiento, el cual derivo a la aprehensión de cuatro hombres, como así también, el secuestro de una embarcación, un automóvil y once animales silvestres recientemente cazados.

El procedimiento se concreto cuando los efectivos se encontraban de recorridas por Ruta Nacional Nº 117, donde tras observar un vehículo automotor – marca Renault 12- remolcando a una embarcación, procedieron a la identificación del mismo, logrando detener su marcha en el barrio Caa Guazu de la citada ciudad y en el cual, circulaban cuatro hombres mayores de edad y dos menores, por lo que, tras la inspección del rodado, hallaron un total de; once animales silvestres – ocho carpinchos, dos chanchos y  un ciervo-, los cuales tras el examen correspondiente del médico veterinario, aparentemente habían sido cazados momentos antes.

En este contexto, se procedió al secuestro del automóvil, la embarcación y los elementos utilizados para la actividad, además, los hombres fueron aprehendidos, poniéndolos a disposición de la justicia, continuando con los tramites de rigor en la citada dependencia.