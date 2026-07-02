Demoran a cazadores furtivos en Paso de los Libres

El procedimiento se concreto
cuando los efectivos se encontraban de recorridas por Ruta Nacional Nº 117,
donde tras observar un vehículo automotor – marca Renault 12- remolcando a una
embarcación, procedieron a la identificación del mismo, logrando detener su
marcha en el barrio Caa Guazu de la citada ciudad y en el cual, circulaban
cuatro hombres mayores de edad y dos menores, por lo que, tras la inspección
del rodado, hallaron un total de; once animales silvestres – ocho carpinchos,
dos chanchos y un ciervo-, los cuales
tras el examen correspondiente del médico veterinario, aparentemente habían
sido cazados momentos antes.
En este contexto, se procedió al
secuestro del automóvil, la embarcación y los elementos utilizados para la
actividad, además, los hombres fueron aprehendidos, poniéndolos a disposición
de la justicia, continuando con los tramites de rigor en la citada dependencia.