Virasoro: La Policía demoró a dos jóvenes y secuestró varios elementos robados

El procedimiento fue realizado
cerca de las 12:30 horas, por calles Remedios de Escalada y Sarmiento de la
citada ciudad, circunstancias en que los efectivos divisaron a dos jóvenes,
quienes al notar la presencia policial intentan darse a la fuga, siendo
alcanzados mas adelante e identificados como mayores de edad, además, llevaban
consigo cables subterráneos - marca Fonseca-, una pinza, un alicate, un par de
guantes y una cierra, los cuales no supieron justificar la procedencia.
Posteriormente y continuando con
la línea investigativa, los elementos secuestrados resultaron haber sido
sustraídos momentos antes, por lo que, se puso en conocimiento a la Unidad
Fiscal en turno, continuándose con los tramites al respecto en la citada dependencia.