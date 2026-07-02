jueves, 2 de julio de 2026

Virasoro: La Policía demoró a dos jóvenes y secuestró varios elementos robados

En horas del mediodía de ayer 01-07-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Primera de Virasoro, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a dos jóvenes y en poder de los mismos, secuestraron varias cosas de dudosa procedencia.

El procedimiento fue realizado cerca de las 12:30 horas, por calles Remedios de Escalada y Sarmiento de la citada ciudad, circunstancias en que los efectivos divisaron a dos jóvenes, quienes al notar la presencia policial intentan darse a la fuga, siendo alcanzados mas adelante e identificados como mayores de edad, además, llevaban consigo cables subterráneos - marca Fonseca-, una pinza, un alicate, un par de guantes y una cierra, los cuales no supieron justificar la procedencia.

Posteriormente y continuando con la línea investigativa, los elementos secuestrados resultaron haber sido sustraídos momentos antes, por lo que, se puso en conocimiento a la Unidad Fiscal en turno, continuándose con los tramites al respecto en la citada dependencia.