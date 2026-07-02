jueves, 2 de julio de 2026

Goya: Se realizó una jornada de capacitación policial con enfoque en derechos humanos

En el marco de las jornadas de educación permanentes y continuas que se desarrollan de manera sostenida en todo el territorio provincial, se llevó a cabo en la localidad de Goya una nueva jornada de capacitación denominada “Práctica Policial con Enfoque en los Derechos Humanos”. Esta actividad, destinada específicamente al personal policial y aspirantes de la Unidad Regional II, fue dispuesta por el Señor Jefe de Policía de la Provincia de Corrientes, Comisario General Lic. Miguel Ángel Leguizamón, con el claro objetivo de fortalecer las competencias profesionales del personal operativo y preventivo en base a los estándares constitucionales, legales y de derechos humanos aplicables a la función de seguridad. El encuentro contó con el constante acompañamiento y la presencia del Señor Jefe de la Unidad Regional II, Comisario Mayor Morales Valentín, registrando una masiva asistencia que superó los cien participantes entre funcionarios y aspirantes de la fuerza.

Durante el desarrollo de la jornada, las exposiciones estuvieron a cargo del equipo técnico de la institución, integrado por el Jefe de la División de Enlace con Organismos de Derechos Humanos de la Policía de Corrientes, Comisario Inspector Dr. Barrios Luis, junto al Oficial Auxiliar González Ezequiel, el Suboficial Mayor González Leonardo, el Sargento Primero Gómez Barrios Mauro y la Sargento Primero Aguilar Natalia. A través de este equipo se abordaron diversos ejes vinculados al fortalecimiento de la praxis policial cotidiana desde una perspectiva integral. Entre los contenidos principales, se trabajó detalladamente sobre los derechos humanos aplicados a la labor de seguridad, el marco de la Ley Provincial Nº 6280, y las facultades y competencias del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de Corrientes, delineando pautas precisas para el desempeño del personal en la vía pública.

Asimismo, la capacitación incorporó innovadores módulos de neurociencias y psicología aplicadas a la función, mediante los cuales se explicaron los procesos cognitivos relacionados con la toma de decisiones, el control de impulsos y el manejo del estrés en contextos de alta exigencia operativa. En este sentido, se brindaron herramientas prácticas de oratoria, comunicación efectiva, argumentación y persuasión, así como lineamientos técnicos para la redacción de actas policiales, elementos fundamentales para favorecer la resolución pacífica de conflictos y asegurar un trato estrictamente respetuoso hacia la ciudadanía.

En el tramo final del encuentro, los participantes analizaron con rigurosidad las recientes modificaciones normativas del Régimen Penal Juvenil que entrarán en vigencia en el mes de septiembre, las pautas de actuación frente a niños, niñas y adolescentes, y las directrices institucionales en materia de perspectiva de género, diversidad y trato digno. La jornada, que optimizó su organización y alcance mediante el uso de herramientas tecnológicas y la entrega de material bibliográfico digital, permitió reafirmar el compromiso de la Policía de Corrientes con una labor profesional, eficiente, cercana a la comunidad y firmemente respaldada por el Estado de Derecho.