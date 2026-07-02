Goya: Se realizó una jornada de capacitación policial con enfoque en derechos humanos

Durante el desarrollo de la
jornada, las exposiciones estuvieron a cargo del equipo técnico de la
institución, integrado por el Jefe de la División de Enlace con Organismos de
Derechos Humanos de la Policía de Corrientes, Comisario Inspector Dr. Barrios Luis,
junto al Oficial Auxiliar González Ezequiel, el Suboficial Mayor González
Leonardo, el Sargento Primero Gómez Barrios Mauro y la Sargento Primero Aguilar
Natalia. A través de este equipo se abordaron diversos ejes vinculados al
fortalecimiento de la praxis policial cotidiana desde una perspectiva integral.
Entre los contenidos principales, se trabajó detalladamente sobre los derechos
humanos aplicados a la labor de seguridad, el marco de la Ley Provincial Nº
6280, y las facultades y competencias del Comité Provincial para la Prevención
de la Tortura de Corrientes, delineando pautas precisas para el desempeño del
personal en la vía pública.
Asimismo, la capacitación
incorporó innovadores módulos de neurociencias y psicología aplicadas a la
función, mediante los cuales se explicaron los procesos cognitivos relacionados
con la toma de decisiones, el control de impulsos y el manejo del estrés en
contextos de alta exigencia operativa. En este sentido, se brindaron
herramientas prácticas de oratoria, comunicación efectiva, argumentación y
persuasión, así como lineamientos técnicos para la redacción de actas
policiales, elementos fundamentales para favorecer la resolución pacífica de
conflictos y asegurar un trato estrictamente respetuoso hacia la ciudadanía.
En el tramo final del encuentro,
los participantes analizaron con rigurosidad las recientes modificaciones
normativas del Régimen Penal Juvenil que entrarán en vigencia en el mes de
septiembre, las pautas de actuación frente a niños, niñas y adolescentes, y las
directrices institucionales en materia de perspectiva de género, diversidad y
trato digno. La jornada, que optimizó su organización y alcance mediante el uso
de herramientas tecnológicas y la entrega de material bibliográfico digital,
permitió reafirmar el compromiso de la Policía de Corrientes con una labor
profesional, eficiente, cercana a la comunidad y firmemente respaldada por el
Estado de Derecho.