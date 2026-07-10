La Policía recuperó una moto robada

Efectivos policiales de la Comisaría Sexta Urbana en colaboración a la Unidad Fiscal en turno y en el marco de un legajo judicial que se investiga – por supuesto robo- realizando diversas tareas investigativas, lograron hallar y recuperar una motocicleta.
El procedimiento se concretó cuando los citados efectivos se encontraban en inmediaciones de las calles Lujambio y Roca, donde divisaron una motocicleta -marca Zanella ZB 110 cc. con similares características, por lo que, tras las primeras averiguaciones, la misma resultó ser la denunciada como sustraída.
El rodado recuperado fue puesto a disposición de la Unidad Fiscal en turno, en tanto, en la dependencia policial se continúan con los trámites correspondientes de rigor.