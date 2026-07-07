martes, 7 de julio de 2026

Demoran a tres personas y secuestran una moto en operativos de contralor

En la madrugada del domingo 05-07-26, efectivos Policiales de la Comisaria Décimo Séptima, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a tres hombres, de los cuales uno, presentaba antecedentes policiales y procedieron al secuestro de una motocicleta por falta de documentaciones.

El primero de los procedimientos se llevó a cabo pasada la medianoche, donde identificaron y demoraron a tres hombres -de 25, 26 y 28 años de edad respectivamente-, quienes, se encontraban observando los domicilios y vehículos estacionados en la vía pública, no pudiendo justificar su presencia en el lugar y tras realizar las primeras averiguaciones, se constató que uno de los demorados presentaba antecedentes policiales.

Así mismo, realizando operativos de control de documentaciones de diferentes rodados, procediendo al secuestro de una motocicleta -marca criptón 110cc.- la cual no poseía las documentaciones que acrediten su titularidad.

Las personas demoradas y el rodado secuestrado fueron trasladados hasta la Comisaria 17º Urbana a fin de continuar con las diligencias del caso.