Demoran a tres personas y secuestran una moto en operativos de contralor

El primero de los procedimientos
se llevó a cabo pasada la medianoche, donde identificaron y demoraron a tres
hombres -de 25, 26 y 28 años de edad respectivamente-, quienes, se encontraban
observando los domicilios y vehículos estacionados en la vía pública, no
pudiendo justificar su presencia en el lugar y tras realizar las primeras
averiguaciones, se constató que uno de los demorados presentaba antecedentes
policiales.
Así mismo, realizando operativos
de control de documentaciones de diferentes rodados, procediendo al secuestro
de una motocicleta -marca criptón 110cc.- la cual no poseía las documentaciones
que acrediten su titularidad.
Las personas demoradas y el
rodado secuestrado fueron trasladados hasta la Comisaria 17º Urbana a fin de
continuar con las diligencias del caso.