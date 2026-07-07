Demoran a un joven por merodeo

En la jornada del domingo 05-07-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº2 - G.R.I.M IIº-, momentos en que realizaban recorridas de prevención, lograron la demora de una persona que se encontraba merodeando.
El procedimiento, se concretó alrededor
de las 16:00 horas, en inmediaciones de las calles Medrano y Lamadrid de esta
Ciudad, donde identificaron y demoraron
a un hombre -de 26 años de
edad-, quien, se encontraba observando los domicilios y vehículos
estacionados en la vía pública, no pudiendo justificar su presencia en el
lugar.
El demorado fue trasladado a la Comisaria 8va Urbana, donde se continuaron con los trámites pertinentes.