martes, 7 de julio de 2026

La Cruz: Un hombre murió calcinado al incendierse una vivienda

En horas de la mañana del domingo 05-07-26, efectivos policiales de la Comisaría de distrito La Cruz tomaron conocimiento y acudieron de inmediato en un incendio registrado en una vivienda ubicada sobre calle Paso del Rey, de esa localidad.

Al arribar al lugar, constataron que un hombre, de 31 años de edad, había sido auxiliado inconsciente del interior del inmueble por un vecino de la zona. En ese marco, personal médico examinó a la víctima, constatando que se encontraba sin signos vitales.

Por disposición de la autoridad judicial interviniente, el cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital local para la realización de la correspondiente autopsia, a fin de establecer las causas del fallecimiento.

Al respecto, se llevan adelante las actuaciones de rigor para determinar las circunstancias en que se produjo el incendio, con intervención de la autoridad judicial competente.