La Cruz: Un hombre murió calcinado al incendierse una vivienda

En horas de la mañana del domingo 05-07-26, efectivos policiales de la Comisaría de distrito La Cruz tomaron conocimiento y acudieron de inmediato en un incendio registrado en una vivienda ubicada sobre calle Paso del Rey, de esa localidad.
Al arribar al lugar, constataron
que un hombre, de 31 años de edad, había sido auxiliado inconsciente del
interior del inmueble por un vecino de la zona. En ese marco, personal médico
examinó a la víctima, constatando que se encontraba sin signos vitales.
Por disposición de la autoridad
judicial interviniente, el cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital local
para la realización de la correspondiente autopsia, a fin de establecer las
causas del fallecimiento.
Al respecto, se llevan adelante
las actuaciones de rigor para determinar las circunstancias en que se produjo
el incendio, con intervención de la autoridad judicial competente.