Demoran a un hombre armado con un cuchillo

En la madrugada de hoy 02-07-26, efectivos del Grupo Respuesta Inmediata Motorizada Nº2, en momentos que se encontraba de recorridas de prevención y seguridad, lograron la demora de un hombre que tenía un arma blanca en su poder.
El procedimiento tuvo lugar
alrededor de las 00:30 horas, en la intersección de las calles Larratea y
Florencio Varela, donde los uniformados observaron a un sujeto que merodeaba
por la zona mientras miraba detenidamente los domicilios lindantes, por tal
motivo procedieron a su identificación, tratándose de un hombre de 28 años de
edad, quien además tenía en su poder una hoja de cuchillo de aproximadamente 20
centímetros de longitud, sin mango, por lo que fue demorado.
El hombre fue trasladado hasta la
Comisaría 14º Urbana donde se continúan con las actuaciones correspondientes.