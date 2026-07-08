Demoran a un hombre armado con un cuchillo

En la tarde de ayer 07-07-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº2 -GRIM-, momentos en que se encontraban de recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un hombre y secuestraron un arma blanca.
El procedimiento tuvo lugar cerca
de las 19:30 horas, en inmediaciones de la Avenida Wenceslao Dominguez y calle
Cartagena, donde los uniformados observaron a un sujeto que se encontraba
merodeando mirando detenidamente los domicilios y vehículos estacionados, por
lo que, procedieron a su identificación, tratándose de un hombre de 25 años
-alias Chipa- quien, tenía en su poder un arma blanca y además según las
primeras averiguaciones, registraría antecedentes policiales, por lo que fue
demorado.
El joven fue trasladado a la
dependencia policial correspondiente, donde se continuaron con los trámites de
rigor.