miércoles, 8 de julio de 2026

Demoran a un hombre armado con un cuchillo

En la tarde de ayer 07-07-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº2 -GRIM-, momentos en que se encontraban de recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un hombre y secuestraron un arma blanca.

El procedimiento tuvo lugar cerca de las 19:30 horas, en inmediaciones de la Avenida Wenceslao Dominguez y calle Cartagena, donde los uniformados observaron a un sujeto que se encontraba merodeando mirando detenidamente los domicilios y vehículos estacionados, por lo que, procedieron a su identificación, tratándose de un hombre de 25 años -alias Chipa- quien, tenía en su poder un arma blanca y además según las primeras averiguaciones, registraría antecedentes policiales, por lo que fue demorado.

El joven fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde se continuaron con los trámites de rigor.