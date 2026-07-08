La Policía demoró a un sujeto por merodeo

En horas de la noche de ayer 07-07-26, efectivos policiales del Grupo de respuesta inmediata motorizada Nº2 -GRIM II-, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a un sujeto que se encontraba merodeando y con antecedentes policiales.
El procedimiento lo realizaron
cerca de las 21.00horas, en inmediaciones de calles Turin y Americo Vespucio,
cuando demoraron a un sujeto de 32 años de edad, quien se encontraba observando
los domicilios y vehículos estacionados no pudiendo justificar su accionar ni
presencia en el lugar, quien además conforme a las primeras averiguaciones
registraría antecedentes policiales.
El demorado fue trasladado a la Comisaría décimo octava urbana donde se prosigue con los tramites que corresponden.