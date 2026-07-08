miércoles, 8 de julio de 2026

La Policía demoró a un sujeto por merodeo

En horas de la noche de ayer 07-07-26, efectivos policiales del Grupo de respuesta inmediata motorizada Nº2 -GRIM II-, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a un sujeto que se encontraba merodeando y con antecedentes policiales.

El procedimiento lo realizaron cerca de las 21.00horas, en inmediaciones de calles Turin y Americo Vespucio, cuando demoraron a un sujeto de 32 años de edad, quien se encontraba observando los domicilios y vehículos estacionados no pudiendo justificar su accionar ni presencia en el lugar, quien además conforme a las primeras averiguaciones registraría antecedentes policiales.

El demorado fue trasladado a la Comisaría décimo octava urbana donde se prosigue con los tramites que corresponden.