Golpe al narcomenudeo en Mercedes: La Policía secuestró 51 envoltorios de marihuana

En la jornada del viernes 03-07-26, efectivos policiales de la Comisaría Distrito Primera de Mercedes junto a sus pares del Grupo Táctico Operacional -G.T.O- Mercedes, personal de la División de Investigación Criminal -D.I.C- Mercedes y de la División de Investigación Criminal de Curuzú Cuatía -D.I.C- en el marco de una causa que se investiga, con la intervención de la Unidad Fiscal, diligenciaron una orden de allanamiento y secuestraron varias cosas.
El mandato judicial fue
diligenciado en una vivienda ubicada en el barrio Itati de la citada ciudad,
donde bajo las formalidades legales, procedieron al secuestro de una importante
suma de dinero en efectivo, teléfonos celulares, elementos de corte y fraccionamiento
y cartuchos de diferentes calibres y 51 envoltorios de una sustancia de origen
vegetal, la cual, tras el correspondiente test orientativo por el personal
interviniente, resulto positivo para cannabis sativa – marihuana,.
Al respecto, lo secuestrado fue
puesto a disposición de las autoridades judiciales intervinientes y trasladadas
posteriormente a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites
de rigor.