Recuperan elementos que intentaron sustraer de una escuela, hay un menor demorado

El procedimiento lo realizaron,
alrededor de las 17.30horas, cuando tomaron conocimiento por parte del sereno
del lugar, que habría visto a personas que ingresaron al establecimiento
escolar con aparentes intenciones delictivas, por lo que de forma inmediata se
dirigen al lugar, y proceden a la demora de uno de estas personas, tratándose
de un menor de 15 años de edad, así mismo tras un rastrillaje por el interior
del colegio, lograron hallar en el patio, un ventilador de pared -marca DP- y
un reflector -lion-, los cuales se presume que habrían sido arrojados por estas
personas y que intentaron sustraer.
El menor demorado y las cosas recuperadas fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites que corresponde.