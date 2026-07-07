martes, 7 de julio de 2026

Recuperan elementos que intentaron sustraer de una escuela, hay un menor demorado

En horas de la tarde del sábado 04-06-26, efectivos policiales de la Comisaría décimo cuarta urbana, en momentos en que realizaban sus labores de prevención en inmediaciones de un establecimiento escolar ubicado en el Barrio Doctor Montaña, y tras ser alertados por el sistema integral de seguridad 911, en un rápido y eficaz accionar lograron sorprender y demorar a un menor de 15 años, quien presuntamente junto a otras habrían ingresado al establecimiento escolar e intentaron sustraer un ventilado  y un reflector, los cuales fueron recuperados.

El procedimiento lo realizaron, alrededor de las 17.30horas, cuando tomaron conocimiento por parte del sereno del lugar, que habría visto a personas que ingresaron al establecimiento escolar con aparentes intenciones delictivas, por lo que de forma inmediata se dirigen al lugar, y proceden a la demora de uno de estas personas, tratándose de un menor de 15 años de edad, así mismo tras un rastrillaje por el interior del colegio, lograron hallar en el patio, un ventilador de pared -marca DP- y un reflector -lion-, los cuales se presume que habrían sido arrojados por estas personas y que intentaron sustraer.

El menor demorado y las cosas recuperadas fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites que corresponde.