martes, 7 de julio de 2026

La Policía recuperó una bicicleta robada, hay un demorado

En horas de la madrugada del domingo 05-07-26, efectivos policiales de la Unidad especial Antiarrebatos, en momentos en que se encontraban realizando recorrida de prevención, tras una persecución, lograron demorar a un hombre mayor de edad y secuestrar una bicicleta que, tras las primeras averiguaciones, resulto que habría sido denunciada como sustraída recientemente.

El procedimiento se concretó pasada la medianoche, en inmediaciones de Av. Chacabuco y calle Cádiz, cuando los citados efectivos divisaron a un hombre - mayor de edad- que trasladaba una bicicleta -marca Siambretta, rodado 29-, quien al notar la presencia policial intenta huir rápidamente siendo alcanzado a los pocos metros, tras ser identificado el mismo no pudo acreditar la propiedad del rodado y luego de las primeras averiguaciones, resulto que el rodado habría sido denunciado como sustraído.

El demorado y el rodado recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, y trasladados a la Comisaria 19º urbana, donde se prosigue con los tramites que corresponde.