La Policía recuperó una bicicleta robada, hay un demorado

El procedimiento se concretó
pasada la medianoche, en inmediaciones de Av. Chacabuco y calle Cádiz, cuando
los citados efectivos divisaron a un hombre - mayor de edad- que trasladaba una
bicicleta -marca Siambretta, rodado 29-, quien al notar la presencia policial
intenta huir rápidamente siendo alcanzado a los pocos metros, tras ser
identificado el mismo no pudo acreditar la propiedad del rodado y luego de las
primeras averiguaciones, resulto que el rodado habría sido denunciado como
sustraído.
El demorado y el rodado
recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, y
trasladados a la Comisaria 19º urbana, donde se prosigue con los tramites que
corresponde.