Demoraron a dos personas en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos
lo realizaron, cerca de las 04.30horas, cuando encontrándose en inmediaciones
de Calles Alberdi y Juan José Castelli, demoraron a un sujeto de 31 años de
edad, quien se encontraba observando los domicilios y vehículos estacionados no
pudiendo justificar su accionar ni presencia en el lugar, además, tras las
primeras averiguaciones resultó que registraría antecedentes policiales.
De igual forma, alrededor de las
09.30horas, en intersección de calles Pitágoras y Castelli, demoraron a un
sujeto de 18 años de edad, en razón que se encontraba ocasionando desorden en
la vía pública, y molestando a los transeúntes del lugar en aparente estado de
ebriedad.
Los demorados fueron trasladados
a la Comisaría jurisdiccional, donde se realizaron las diligencias
correspondientes a cada caso.