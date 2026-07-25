sábado, 25 de julio de 2026

Demoraron a dos personas en diferentes procedimientos

En la madrugada y mañana de hoy 25-07-26, efectivos policiales del Grupo de respuesta inmediata motorizada N°2 -G.R.I.M. II-, en diferentes procedimientos realizados, demoraron a dos personas.

El primero de los procedimientos lo realizaron, cerca de las 04.30horas, cuando encontrándose en inmediaciones de Calles Alberdi y Juan José Castelli, demoraron a un sujeto de 31 años de edad, quien se encontraba observando los domicilios y vehículos estacionados no pudiendo justificar su accionar ni presencia en el lugar, además, tras las primeras averiguaciones resultó que registraría antecedentes policiales.

De igual forma, alrededor de las 09.30horas, en intersección de calles Pitágoras y Castelli, demoraron a un sujeto de 18 años de edad, en razón que se encontraba ocasionando desorden en la vía pública, y molestando a los transeúntes del lugar en aparente estado de ebriedad.

Los demorados fueron trasladados a la Comisaría jurisdiccional, donde se realizaron las diligencias correspondientes a cada caso.