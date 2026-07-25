Paso de los Libres: La Policía demoró a dos menores y secuestró un arma de fabricación casera

El procedimiento se concretó
cerca de las 22:00horas, cuando los efectivos realizaban recorridas preventivas
y observaron a dos personas realizando maniobras peligrosas a bordo de una
motocicleta, tras un rápido accionar lograron demorar e identificar a ambos
ocupantes -de 17 y 15 años de edad-, quienes portaban entre sus pertenencias,
01 arma de fabricación casera tipo "tumbera" , 05 proyectiles calibre
22 , 01 gomera y 05 bulones, los cuales fueron secuestrados preventivamente,
como también, una motocicleta -marca Mondial 110cc.-
Los demorados junto a los
elementos y el rodado secuestrado fueron puestos a disposición de la fiscalía
de turno, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los
tramites de rigor.