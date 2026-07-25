sábado, 25 de julio de 2026

Paso de los Libres: La Policía demoró a dos menores y secuestró un arma de fabricación casera

El pasado 22-07-26 efectivos policiales del Grupo de Repuesta Inmediata Motorizada -GRIM- de Paso de los Libres, momentos en que se encontraban realizando recorridas en prevención de ilícitos, demoraron a dos menores y secuestraron en su poder un arma de fuego - de fabricación casera tipo “tumbera” -.

El procedimiento se concretó cerca de las 22:00horas, cuando los efectivos realizaban recorridas preventivas y observaron a dos personas realizando maniobras peligrosas a bordo de una motocicleta, tras un rápido accionar lograron demorar e identificar a ambos ocupantes -de 17 y 15 años de edad-, quienes portaban entre sus pertenencias, 01 arma de fabricación casera tipo "tumbera" , 05 proyectiles calibre 22 , 01 gomera y 05 bulones, los cuales fueron secuestrados preventivamente, como también, una motocicleta -marca Mondial 110cc.-

Los demorados junto a los elementos y el rodado secuestrado fueron puestos a disposición de la fiscalía de turno, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites de rigor.