viernes, 17 de julio de 2026

En diferentes procedimientos demoran a dos jóvenes y recuperan una moto robada

En la noche del martes 14-07-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos, realizado recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, aprehendieron a un joven y recuperaron una motocicleta, además, en otro procedimiento, demoraron a un menor de edad.

El primer procedimiento fue realizado alrededor de las 20:00 horas, luego de que los citados efectivos fueron alertados de la sustracción de una motocicleta – marca Yamaha XTZ 125cc.-, por lo que, realizando sus labores específicas por calles Madariaga y Ferreira, divisaron a dos personas trasladando a su lado una motocicleta con similares características a la sustraída, quienes al notar la presencia policial abandonaron el rodado en la vía pública, dándose a la fuga por las inmediaciones, logrando posteriormente la aprehensión y la identificación de uno de ellos, siendo un joven de 22 años de edad, además, tras las correspondientes averiguaciones, la motocicleta secuestrada resulto ser la denunciada como sustraída, por lo que, fueron puestos a disposición de la justicia.      

También, siendo las 21:00 horas por Avenida Maipú y calle Mercedita de San Martin, divisaron a un joven observando detenidamente los domicilios, causando intranquilidad en la zona, por lo que, tras ser identificado como – alias Parche-, menor de edad, fue puesto a resguardo.      

Al respecto, el aprehendido, el demorado y la motocicleta recuperada fueron trasladadas a la correspondiente comisaria jurisdiccional, donde se prosiguieron con los tramites en cada caso.