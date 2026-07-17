En diferentes procedimientos demoran a dos jóvenes y recuperan una moto robada

El primer procedimiento fue
realizado alrededor de las 20:00 horas, luego de que los citados efectivos
fueron alertados de la sustracción de una motocicleta – marca Yamaha XTZ
125cc.-, por lo que, realizando sus labores específicas por calles Madariaga y
Ferreira, divisaron a dos personas trasladando a su lado una motocicleta con
similares características a la sustraída, quienes al notar la presencia
policial abandonaron el rodado en la vía pública, dándose a la fuga por las
inmediaciones, logrando posteriormente la aprehensión y la identificación de
uno de ellos, siendo un joven de 22 años de edad, además, tras las
correspondientes averiguaciones, la motocicleta secuestrada resulto ser la
denunciada como sustraída, por lo que, fueron puestos a disposición de la
justicia.
También, siendo las 21:00 horas
por Avenida Maipú y calle Mercedita de San Martin, divisaron a un joven
observando detenidamente los domicilios, causando intranquilidad en la zona,
por lo que, tras ser identificado como – alias Parche-, menor de edad, fue
puesto a resguardo.
Al respecto, el aprehendido, el
demorado y la motocicleta recuperada fueron trasladadas a la correspondiente
comisaria jurisdiccional, donde se prosiguieron con los tramites en cada caso.