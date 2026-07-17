viernes, 17 de julio de 2026

Santo Tomé: Secuestran una camioneta que fue robada en Córdoba y secuestran dos armas de fuego

En la madrugada de ayer 16-07-26, efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Santo Tomé, en momentos que realizaban recorridas de prevención de ilícitos, lograron recuperar una camioneta que registraba pedido de secuestro, además secuestraron dos armas de fuego.

El procedimiento se concretó alrededor de las 00:30 horas, sobre la Ruta Provincial Nº40, donde los uniformados detuvieron la marcha de una camioneta -marca Ford modelo Ranger-, la cual tenía como ocupantes a dos hombres mayores de edad y un menor de 17 años de edad.

Cabe señalar que, durante la inspección del rodado, los policías secuestraron un rifle calibre .22 con su cargador y diez cartuchos, un revólver calibre .22 con siete cartuchos y un teléfono celular, asimismo, al verificar la numeración del vehículo, constataron que el mismo registraba un pedido de secuestro requerido por las autoridades judiciales de la Provincia de Córdoba, por lo que se procedió al secuestro preventivo del rodado y de los demás elementos hallados.

Las personas junto a todo lo secuestrado en la oportunidad fueron puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se continúan con los tramites de rigor.