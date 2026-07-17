Santo Tomé: Secuestran una camioneta que fue robada en Córdoba y secuestran dos armas de fuego

El procedimiento se concretó
alrededor de las 00:30 horas, sobre la Ruta Provincial Nº40, donde los
uniformados detuvieron la marcha de una camioneta -marca Ford modelo Ranger-,
la cual tenía como ocupantes a dos hombres mayores de edad y un menor de 17 años
de edad.
Cabe señalar que, durante la
inspección del rodado, los policías secuestraron un rifle calibre .22 con su
cargador y diez cartuchos, un revólver calibre .22 con siete cartuchos y un
teléfono celular, asimismo, al verificar la numeración del vehículo, constataron
que el mismo registraba un pedido de secuestro requerido por las autoridades
judiciales de la Provincia de Córdoba, por lo que se procedió al secuestro
preventivo del rodado y de los demás elementos hallados.
Las personas junto a todo lo secuestrado en la oportunidad fueron puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se continúan con los tramites de rigor.