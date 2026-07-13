En diferentes procedimientos la Policía demoró a siete personas y secuestró armas blancas entre otros elementos

El primero de los procedimientos,
lo concretaron en la tarde de ayer 11-07-26, efectivos del GRIM V, mientras
realizaban recorridas preventivas por Avenida Paysandú y calle Las Cuevas,
donde observaron a tres sujetos merodeando, mirando detenidamente los vehículos
estacionados y a personas que aguardaban en una parada de colectivos, ,motivo
por el cual procedieron a la identificación de los mismos tratándose de tres
hombres mayores de edad, quienes no
supieron justificar su permanencia en el lugar y tras el palpado preventivo,
uno de ellos tenía oculto entre sus prendas un destornillador con la punta
limada por lo que fueron demorados.
Por otra parte, momentos más
tarde, personal del GRIM IV, tras ser alertado por el Sistema Integral de
Seguridad 911 sobre la presencia de un
sujeto con presuntas intenciones delictivas en inmediaciones de avenida Laprida
y calle La Ferrere, por lo que de manera inmediata se dirigieron al lugar,
donde realizaron un rastrillaje que permitió localizar, identificar y demorar a
un hombre mayor de edad, cuyas características coincidían con las aportadas por
el sistema, secuestrándose además en poder del mismo un cuchillo que llevaba
entre sus prendas.
Asimismo, el GRIM V en la jornada
de hoy 12-07-26, en calles Zibelman y Fernández, identificaron y demoraron a
dos hombres que se hallaban observando el interior de un domicilio, además no
pudieron justificar su presencia en el lugar y, durante el palpado preventivo,
uno de ellos tenía un cuchillo tipo carnicero y un hierro, mientras que el otro
portaba otro hierro con uno de sus extremos limado.
Finalmente, efectivos del GRIM
III, mientras efectuaban recorridas preventivas por avenida Pujol y calle
Brasil, demoraron a un joven de 18 años que se encontraba alterando el orden
público y ocasionando molestias a transeúntes del lugar, teniendo entres sus
prendas un cuchillo -marca Tramontina y un elemento punzante, siendo estas
armas blancas secuestradas bajo las formalidades correspondientes.
En todos los casos, las personas demoradas y los elementos secuestrados fueron trasladadas a las comisarias jurisdiccionales, donde se continúan con las actuaciones de rigor.