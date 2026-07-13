lunes, 13 de julio de 2026

En diferentes procedimientos la Policía demoró a siete personas y secuestró armas blancas entre otros elementos

En la jornada del sábado 11-07-26 y ayer domingo 12-07-26, efectivos de los Grupos de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M-, en momentos que realizaban recorridas de prevención y seguridad en distintos sectores de la ciudad, demoraron a siete personas y secuestraron armas blancas entre otros elementos de interés.

El primero de los procedimientos, lo concretaron en la tarde de ayer 11-07-26, efectivos del GRIM V, mientras realizaban recorridas preventivas por Avenida Paysandú y calle Las Cuevas, donde observaron a tres sujetos merodeando, mirando detenidamente los vehículos estacionados y a personas que aguardaban en una parada de colectivos, ,motivo por el cual procedieron a la identificación de los mismos tratándose de tres hombres mayores de edad,  quienes no supieron justificar su permanencia en el lugar y tras el palpado preventivo, uno de ellos tenía oculto entre sus prendas un destornillador con la punta limada por lo que fueron demorados.

Por otra parte, momentos más tarde, personal del GRIM IV, tras ser alertado por el Sistema Integral de Seguridad  911 sobre la presencia de un sujeto con presuntas intenciones delictivas en inmediaciones de avenida Laprida y calle La Ferrere, por lo que de manera inmediata se dirigieron al lugar, donde realizaron un rastrillaje que permitió localizar, identificar y demorar a un hombre mayor de edad, cuyas características coincidían con las aportadas por el sistema, secuestrándose además en poder del mismo un cuchillo que llevaba entre sus prendas.

Asimismo, el GRIM V en la jornada de hoy 12-07-26, en calles Zibelman y Fernández, identificaron y demoraron a dos hombres que se hallaban observando el interior de un domicilio, además no pudieron justificar su presencia en el lugar y, durante el palpado preventivo, uno de ellos tenía un cuchillo tipo carnicero y un hierro, mientras que el otro portaba otro hierro con uno de sus extremos limado.

Finalmente, efectivos del GRIM III, mientras efectuaban recorridas preventivas por avenida Pujol y calle Brasil, demoraron a un joven de 18 años que se encontraba alterando el orden público y ocasionando molestias a transeúntes del lugar, teniendo entres sus prendas un cuchillo -marca Tramontina y un elemento punzante, siendo estas armas blancas secuestradas bajo las formalidades correspondientes.

En todos los casos, las personas demoradas y los elementos secuestrados fueron trasladadas a las comisarias jurisdiccionales, donde se continúan con las actuaciones de rigor.