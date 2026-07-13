La Policía demoró a un hombre y secuestró carne transportada clandestinamente

El procedimiento lo concretaron
sobre las Rutas Provinciales Nº141 y 142, en el límite de ambas jurisdicciones,
donde los uniformados procedieron a detener la marcha de una camioneta -marca
Chevrolet modelo C-10-, conducida por un hombre mayor de edad, en este contexto
durante la inspección del rodado hallaron dos animales ovinos faenados,
envueltos en una bolsa de arpillera y una campera, los cuales eran
transportados sin la documentación que acreditara su legítima procedencia ni
las medidas sanitarias correspondientes.
Ante esta situación, se procedió a la demora del conductor como así también al secuestro preventivo de la camioneta, los productos cárnicos y un teléfono celular, los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente, y trasladados a la correspondiente dependencia policial donde se prosiguen con las diligencias de rigor.