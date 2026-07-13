lunes, 13 de julio de 2026

La Policía demoró a un hombre y secuestró carne transportada clandestinamente

En la mañana de ayer 12-07-26, efectivos policiales de las Unidades Especiales de Seguridad Rural y Ecológica de Curuzú Cuatiá y Mercedes, en el marco de los operativos de contralor vehicular e identif9icacion de personas que se llevan adelante en la zona, demoraron a un hombre que transportaba productos cárnicos sin las medidas sanitarias correspondientes.

El procedimiento lo concretaron sobre las Rutas Provinciales Nº141 y 142, en el límite de ambas jurisdicciones, donde los uniformados procedieron a detener la marcha de una camioneta -marca Chevrolet modelo C-10-, conducida por un hombre mayor de edad, en este contexto durante la inspección del rodado hallaron dos animales ovinos faenados, envueltos en una bolsa de arpillera y una campera, los cuales eran transportados sin la documentación que acreditara su legítima procedencia ni las medidas sanitarias correspondientes.

Ante esta situación, se procedió a la demora del conductor como así también al secuestro preventivo de la camioneta, los productos cárnicos y un teléfono celular, los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente, y trasladados a la correspondiente dependencia policial donde se prosiguen con las diligencias de rigor.