En operativo conjunto secuestraron una camioneta y más de 100 kilos de carne vacuna, hay dos demorados

El procedimiento fue realizado
alrededor de las 17:30 horas, cuando los citados efectivos detuvieron la marcha
de una camioneta – marca Toyota Hilux- en la cual iban a bordo dos personas
mayores de edad, quienes llevaban un total de 110 kilogramos de distintos
productos cárnicos, los cuales no poseían los sellos bromatológicos
correspondientes, además de ser transportados sin las medidas sanitarias del
caso, infringiendo las reglas establecidas por las leyes de policía sanitaria
animal, por lo que, ambas personas fueron demoradas y el vehículo, junto a lo
hallado fueron secuestrados bajo las formalidades legales.
En tanto, con la intervención de la Unidad Fiscal en turno se iniciaron actuaciones judiciales por supuesta infracción al artículo 206 del Código Penal Argentino, trasladando a los demorados y lo secuestrado a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.