sábado, 25 de julio de 2026

En operativo conjunto secuestraron una camioneta y más de 100 kilos de carne vacuna, hay dos demorados

En la víspera, efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de General Paz junto al personal de la Gendarmería Nacional, realizando tareas de contralor en inmediaciones de la Ruta Provincial Nº 5 intersección con Ruta Nacional Nº 118, secuestraron una camioneta que transportaba distintos cortes de carne ilegalmente y, además, demoraron a dos personas.

El procedimiento fue realizado alrededor de las 17:30 horas, cuando los citados efectivos detuvieron la marcha de una camioneta – marca Toyota Hilux- en la cual iban a bordo dos personas mayores de edad, quienes llevaban un total de 110 kilogramos de distintos productos cárnicos, los cuales no poseían los sellos bromatológicos correspondientes, además de ser transportados sin las medidas sanitarias del caso, infringiendo las reglas establecidas por las leyes de policía sanitaria animal, por lo que, ambas personas fueron demoradas y el vehículo, junto a lo hallado fueron secuestrados bajo las formalidades legales.

En tanto, con la intervención de la Unidad Fiscal en turno se iniciaron actuaciones judiciales por supuesta infracción al artículo 206 del Código Penal Argentino, trasladando a los demorados y lo secuestrado a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.