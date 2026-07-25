sábado, 25 de julio de 2026

Goya: Tras un rápido accionar demoraron a un hombre y recuperaron una notebook robada

En la tarde de ayer 24-07-26, efectivos policiales de la Comisaría distrito Primera de Goya lograron la rápida identificación y aprehensión de un hombre, quien sería el presunto autor de un hecho delictivo registrado en una vivienda de esa ciudad, recuperándose una notebook que habría sido sustraída.

El procedimiento se concretó luego de tomar conocimiento que un sujeto ingresó a un domicilio ubicado por calle José Gómez al 200, aprovechando que sus moradores habían salido y que la puerta de acceso se encontraba abierta. Al regresar, los propietarios sorprendieron a esta persona en el interior del inmueble, quien al emprender la fuga empujó a la dueña de casa, provocando que cayera contra una escalera, para luego sustraer una notebook -marca HP-.

Tras las tareas investigativas y el análisis de registros fílmicos, los policías lograron identificar al presunto autor, procediendo posteriormente a su demora – tratándose de un hombre de 31 años de edad. Asimismo, en su poder fue hallada y secuestrada la notebook denunciada como sustraída, la cual será restituida a su propietario conforme a las disposiciones judiciales.

El aprehendido quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente, en tanto, en la citada dependencia policial se continúan las actuaciones correspondientes.