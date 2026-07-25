Goya: Tras un rápido accionar demoraron a un hombre y recuperaron una notebook robada

El procedimiento se concretó
luego de tomar conocimiento que un sujeto ingresó a un domicilio ubicado por
calle José Gómez al 200, aprovechando que sus moradores habían salido y que la
puerta de acceso se encontraba abierta. Al regresar, los propietarios
sorprendieron a esta persona en el interior del inmueble, quien al emprender la
fuga empujó a la dueña de casa, provocando que cayera contra una escalera, para
luego sustraer una notebook -marca HP-.
Tras las tareas investigativas y
el análisis de registros fílmicos, los policías lograron identificar al
presunto autor, procediendo posteriormente a su demora – tratándose de un
hombre de 31 años de edad. Asimismo, en su poder fue hallada y secuestrada la
notebook denunciada como sustraída, la cual será restituida a su propietario
conforme a las disposiciones judiciales.
El aprehendido quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente, en tanto, en la citada dependencia policial se continúan las actuaciones correspondientes.