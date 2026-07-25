sábado, 25 de julio de 2026

Intensos operativos de contralor: Demoraron a nueve hombres y secuestraron varias motocicletas

En el Marco Integral de Seguridad y Prevención del Delito, durante la jornada de ayer 24-07-26, efectivos Policiales de las Comisarias 2º, 10º, 13º y 21º Urbana en forma conjunta y coordinada con sus pares, llevaron a cabo simultáneamente distintos operativos de control vehicular e identificación de personas, en distintas zonas jurisdiccionales de las mencionadas comisarias.

Primeramente, desde las 11:00 hasta las 13:00 horas aproximadamente, personal de la Comisaria 13º Urbana junto a los uniformados dependientes de las Comisarías 1ra. a la 24ta., Riachuelo, San Cayetano, Comisarías de la Mujer y del Menor 1º y 2º, Comisaría Terminal, Asuntos Juveniles, del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Movil y Motorizada-, G.T.O, G.R.I.M 2, 4, 5 y la División de Infantería, llevaron a cabo un amplio operativo de contralor, lo que derivó en la identificación y demora de siete personas para averiguación de sus antecedentes, como así también, el secuestro de nueve motocicletas.

De igual forma, simultáneamente, en las Comisarias 2º, 10º y 21º Urbana con la colaboración de los grupos G.I.R., G.R.I.M. 2 y 4, iniciaron los distintos controles alrededor de las 15:00 y se extendieron, pasadas las 16:00 horas, oportunidad, en que identificaron a un gran número de personas, como así también efectuaron el control de documentaciones de diferentes rodados, el operativo culminó con la demora de dos personas en jurisdicción de la Comisaria 2º Urbana, dos hombres de 24 y 28 años de edad, para averiguación de sus antecedentes.

Finalmente, las personas demoradas y los rodados secuestrado, fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales correspondientes, donde se continuaron con las diligencias de cada caso.