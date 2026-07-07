Gendarmería secuestro mercadería de origen extranjera por un monto de $ 13.050.000 de pesos que se encontraban en Infracción a la Ley 24.415.

CHACO
Es el resultado de un control dinámico y sorpresivo realizado en el marco del plan Paraná por personal del Escuadrón 14 “Las Palmas” en camino vecinal próximo a RP7, localidad de General San Martin.
Los elementos incautados eran transportados en el asiento trasero, siendo estos cuatro bultos conteniendo en su interior hoja de coca en su estado natural y en la parte de la caja, cuarenta y siete neumáticos de distintas marcas y rodados de origen extranjero.
Efectivos del Escuadrón 14 “Las Palmas”, en el marco del Plan Paraná, realizaban un control dinámico y sorpresivo, en camino vecinal próximo a RP7, localidad de General San Martin, provincia del Chaco procediendo al control físico y documentológico de un vehículo Marca Toyota, modelo Hilux, conducido por un ciudadano masculino con itinerario Oran, Salta hasta General San Martin Chaco, de la inspección realizada se constatando en los asientos traseros, cuatro bultos que contenía en su interior hoja de coca en su estado natural los cuales arrojaron un peso de 83 kilogramos y en la parte de la caja del vehículo, transportaba cuarenta y siete neumáticos de distintas marcas y rodados de origen extranjero, sin el correspondiente aval aduanero. Con un avaluó de 13.050.000 Pesos.
Intervino Fiscalía Federal de Sáenz Peña, la cual ordeno el secuestro de la mercadería y del vehículo utilizado para el transporte por encontrarse en Infracción a la Ley 22.415.