martes, 7 de julio de 2026

La Policía aprehendió a un arrebatador y recuperó tres celulares de alta gama

En la jornada del viernes 03-07-26, en horas de la tarde, efectivos policiales dependientes de la Dirección de Investigación Criminal -D.I.C-, en momentos en que se encontraban realizando sus labores de prevención por zona céntrica de esta Ciudad, observaron a un hombre a bordo de una motocicleta -marca honda wave 110 cc.-  quien habría sustraído un teléfono celular a una persona.

Por tal motivo, iniciaron una persecución controlada por diferentes calles de esta Ciudad, la cual finalizó en inmediaciones de las calles Canadá y Ex Vía, logrando la aprehensión de un hombre mayor de edad -alias “cocido”-, quien en su poder poseía dos teléfonos celulares de alta gama -IPhone- y un tercer dispositivo de la misma marca, encontrado en la vía pública, el cual presuntamente habría sido arrojado por el aprehendido en su huida, cabe señalar que tras  las primeras averiguaciones, los tres dispositivos electrónicos habrían sido sustraídos recientemente.

El aprehendido y los elementos recuperados fueron trasladados hasta la comisaria cuarta urbana, donde se llevan a cabo las diligencias del caso.