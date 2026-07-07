La Policía aprehendió a un arrebatador y recuperó tres celulares de alta gama

Por tal motivo, iniciaron una
persecución controlada por diferentes calles de esta Ciudad, la cual finalizó
en inmediaciones de las calles Canadá y Ex Vía, logrando la aprehensión de un
hombre mayor de edad -alias “cocido”-, quien en su poder poseía dos teléfonos
celulares de alta gama -IPhone- y un tercer dispositivo de la misma marca,
encontrado en la vía pública, el cual presuntamente habría sido arrojado por el
aprehendido en su huida, cabe señalar que tras
las primeras averiguaciones, los tres dispositivos electrónicos habrían
sido sustraídos recientemente.
El aprehendido y los elementos
recuperados fueron trasladados hasta la comisaria cuarta urbana, donde se
llevan a cabo las diligencias del caso.