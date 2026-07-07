La Cruz: La Policía demoró a un hombre que presentó documentación falsificada cuando trasportaba ganado de origen dudoso

El procedimiento se inició luego
de que el personal policial recibiera información sobre un movimiento interno
de hacienda, motivo por el cual se dispuso un control preventivo del transporte
antes de su arribo al destino.
Durante la inspección de un
camión jaula que trasladaba 36 vacunos, los efectivos advirtieron
inconsistencias entre la documentación presentada y el destino consignado en la
guía de traslado, ya que los animales figuraban con destino a la localidad de
Alvear. Ante ello, el responsable manifestó que se trataba de un error y
presentó una nueva documentación.
No obstante, tras una
verificación minuciosa, los policías constataron que la guía exhibía signos
evidentes de adulteración, con modificaciones manuales realizadas sobre el
documento para hacer coincidir la marca del ganado y el número de guía con los
animales transportados.
Ante esta situación, se pudo en
conocimiento de la Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental, quien dispuso
que se proceda a la demora de esta persona -mayor de edad- ya que en principio
habría falsificación de documento, además procedieron al secuestro preventivo
de la totalidad de la documentación presentada, los 36 bovinos transportados,
con especial interés sobre cuatro animales, quedando todo a disposición de la
autoridad judicial.
Al respecto en la citada unidad
especial se prosigue con los tramites que corresponden.