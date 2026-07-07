martes, 7 de julio de 2026

La Cruz: La Policía demoró a un hombre que presentó documentación falsificada cuando trasportaba ganado de origen dudoso

Efectivos policiales de la Unidad especial de seguridad rural y ecológica de la Cruz, en el marco de los permanentes controles destinados a prevenir delitos de abigeato y las maniobras irregulares vinculadas al transporte de hacienda, demoraron a un hombre a bordo de un camión que aparentemente habría adulterado una guía de traslado de ganado para intentar justificar el transporte de animales de origen dudoso.

El procedimiento se inició luego de que el personal policial recibiera información sobre un movimiento interno de hacienda, motivo por el cual se dispuso un control preventivo del transporte antes de su arribo al destino.

Durante la inspección de un camión jaula que trasladaba 36 vacunos, los efectivos advirtieron inconsistencias entre la documentación presentada y el destino consignado en la guía de traslado, ya que los animales figuraban con destino a la localidad de Alvear. Ante ello, el responsable manifestó que se trataba de un error y presentó una nueva documentación.

No obstante, tras una verificación minuciosa, los policías constataron que la guía exhibía signos evidentes de adulteración, con modificaciones manuales realizadas sobre el documento para hacer coincidir la marca del ganado y el número de guía con los animales transportados.

Ante esta situación, se pudo en conocimiento de la Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental, quien dispuso que se proceda a la demora de esta persona -mayor de edad- ya que en principio habría falsificación de documento, además procedieron al secuestro preventivo de la totalidad de la documentación presentada, los 36 bovinos transportados, con especial interés sobre cuatro animales, quedando todo a disposición de la autoridad judicial.

Al respecto en la citada unidad especial se prosigue con los tramites que corresponden.