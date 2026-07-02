Policía de franco aprehendió a un hombre y recuperó una moto robada

El procedimiento se concretó
cerca de las 21:00 horas, luego de que los efectivos recibieron la alerta vía
radial, acerca de un hecho delictivo ocurrido por calles Santa Fe y Junin, por
lo que, tras acudir al lugar rápidamente, se encontraron con un Sargento de la
Policía de Corrientes dependiente de la Comisaria 4ta. Urbana, quien se
encontraba de franco de servicio y momentos antes, habría advertido que un hombre,
posteriormente identificado – Alias “Negro”, de 33 años de edad-, ingresó al
estacionamiento de un supermercado ubicado por calle San Lorenzo, y
aparentemente utilizando una llave casera denominado “chupete”, habría
sustraído una motocicleta – marca Corven Energy 110cc. la cual se hallaba
estacionada-, por lo que, tras un seguimiento, logró la aprehensión del mismo,
y el secuestro preventivo del rodado como asì también del elemento utilizado.
El rodado recuperado, junto al
aprehendido y el elemento secuestrado, fueron puesto a disposición de la Unidad
Fiscal en turno y trasladados a la dependencia policial donde se prosiguieron
con los tramites de rigor.