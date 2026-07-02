jueves, 2 de julio de 2026

Policía de franco aprehendió a un hombre y recuperó una moto robada

En la víspera, efectivos policiales de la Comisara 4ta. Urbana, tras ser alertados por el Sistema Integral de Seguridad -SIS 911-, junto a la colaboración de un efectivo de franco de servicio y personal policial de la patrulla motorizada, en un rápido y eficaz accionar, aprehendieron a un hombre y recuperaron una motocicleta, además, en poder del mismo secuestraron una llave -tipo “Chupete”.

El procedimiento se concretó cerca de las 21:00 horas, luego de que los efectivos recibieron la alerta vía radial, acerca de un hecho delictivo ocurrido por calles Santa Fe y Junin, por lo que, tras acudir al lugar rápidamente, se encontraron con un Sargento de la Policía de Corrientes dependiente de la Comisaria 4ta. Urbana, quien se encontraba de franco de servicio y momentos antes,  habría advertido que un hombre, posteriormente identificado – Alias “Negro”, de 33 años de edad-, ingresó al estacionamiento de un supermercado ubicado por calle San Lorenzo, y aparentemente utilizando una llave casera denominado “chupete”, habría sustraído una motocicleta – marca Corven Energy 110cc. la cual se hallaba estacionada-, por lo que, tras un seguimiento, logró la aprehensión del mismo, y el secuestro preventivo del rodado como asì también del elemento utilizado.

El rodado recuperado, junto al aprehendido y el elemento secuestrado, fueron puesto a disposición de la Unidad Fiscal en turno y trasladados a la dependencia policial donde se prosiguieron con los tramites de rigor.