San Roque: Investigan un incendio de vivienda donde falleció una joven

Del hecho tomaron conocimiento
alrededor de las 04:30 horas, por lo que se dirigen de inmediato al lugar,
donde constatan un foco ígneo de tipo declarado en una vivienda, encontrándose
además personal de Bomberos Voluntarios trabajando en las tareas de extinción.
Una vez controlado el incendio y
realizadas las primeras inspecciones en el inmueble, se halló en el interior el
cuerpo sin vida de una joven mujer de 19 años de edad.
Por tal motivo se dio
intervención a la Unidad Fiscal de Investigación en turno, y de personal
especializados, a fin de realizar las diligencias correspondientes para
determinar las causas y circunstancias en que se produjo el incendio.
Al respecto, en la citada
dependencia policial se prosigue con los tramites de rigor que corresponden.