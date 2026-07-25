La Policía recuperó una notebook y unos auriculares que fueron denunciados como sustraídos

En horas del mediodía de ayer 24-07-26, efectivos policiales de la Unidad Especial Antiarrebatos en el marco de un legajo judicial que se investiga con la intervención de la Unidad Fiscal, tras realizar amplias labores investigativas, recuperaron una notebook y unos auriculares que fueron denunciados como sustraídos.
El procedimiento se concretó
luego de que los citados efectivos tomaron conocimiento del hecho delictivo en
el cual se denunció la sustracción de una notebook -tipo MacBook, marca Apple-
y unos Airpods, ante lo cual, iniciaron diversas líneas de investigación que
llevo a los efectivos hasta las inmediaciones de la Avenida Hernandarias a la
altura 2400 aproximadamente, lugar donde en la vía pública hallaron abandonado
ambos elementos, los cuales fueron secuestrados bajo las formalidades legales.
Al respecto, lo recuperado fue
puesto a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia,
donde se prosiguieron con los tramites de rigor.