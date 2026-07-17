Itatí: La Policía demoró a un joven tras robar un celular

En la mañana de ayer 16-07-26, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Itati en colaboración con la unidad fiscal interviniente, junto a sus pares de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado de Ensenada Grande, lograron la demora de un joven de 20 años de edad, en el marco de una causa que se investiga.
El procedimiento se llevó a cabo
alrededor de las 12:30 horas, oportunidad en la que los mencionados efectivos
procedieron a la identificación y demora de un joven de 20 años de edad,
estaría presuntamente vinculado a un hecho que se investiga y además se
secuestraron preventivamente un teléfono celular -marca iPhone-, un chaleco y
documentaciones varias, elementos que serían de interés.
El demorado fue trasladado a la dependencia policial, donde se prosigue con las diligencias y actuaciones de rigor, con intervención de las autoridades judiciales competentes.