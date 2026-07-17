viernes, 17 de julio de 2026

Itatí: La Policía demoró a un joven tras robar un celular

En la mañana de ayer 16-07-26, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Itati en colaboración con la unidad fiscal interviniente, junto a sus pares de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado de Ensenada Grande, lograron la demora de un joven de 20 años de edad, en el marco de una causa que se investiga.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 12:30 horas, oportunidad en la que los mencionados efectivos procedieron a la identificación y demora de un joven de 20 años de edad, estaría presuntamente vinculado a un hecho que se investiga y además se secuestraron preventivamente un teléfono celular -marca iPhone-, un chaleco y documentaciones varias, elementos que serían de interés.

El demorado fue trasladado a la dependencia policial, donde se prosigue con las diligencias y actuaciones de rigor, con intervención de las autoridades judiciales competentes.